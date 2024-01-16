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Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından ilçede hizmet veren esnaflar ziyaret edilerek bilgilendirme yapıldı.

Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından ziyarette esnaf parada sahtecilik, yankesicilik ve tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık, iletişim yolu ile dolandırıcılık, hırsızlık ve 112 Acil Çağrı hakkında bilgilendirildi.

İş yeri güvenliği gibi konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti düzenlenerek esnaf ve çalışanlara gerekli broşürler dağıtıldı.