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Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Abdulkadir Dündar, Bozok Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya'yı ziyaret etti.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Dündar, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Selahattin Yakut ile Dr. Öğretim Üyesi Sezai Bekdemir ve Fakülte sekreteri Ahmet Demir tarafından Üniversite Genel sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya'ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Abdulkadir Dündar, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Kocakaya'ya yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.