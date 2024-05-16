Mülk sahibi olanları ilgilendiren Gayrimenkul vergisinde ödenen o paraların iadesinin alınabileceğiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

Gayrimenkul vergisi, milyonlarca mülk sahibini ilgilendiren önemli bir vergi türüdür. 2024'ün ilk taksit ödeme süreci 1 Mart'ta başladı ve 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Vergi mükellefleri için geri ödeme seçeneği de gündemde.

VERGİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Emlak vergisi değeri, belediyeler tarafından 4 yılda bir yapılan değerlendirme komisyonları tarafından belirlenir. En son değerler 2022-2025 dönemi için güncellendi. Ara yıllarda, rayiç değere yeniden değerleme oranının yarısı eklenir. Bu yıl yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 olarak açıklandı ve bu da yüzde 29.23'lük bir artışa denk geliyor. Yeniden değerleme oranı dikkate alınarak emlak vergi değeri hesaplanıyor.

Gayrimenkul alanlar, aldıkları yılın sonuna kadar bulundukları ilçenin belediyesine bildirim yapmalıdır. Tapu tescil tarihi yılın son üç ayında gerçekleşmişse, tescil tarihinden itibaren 3 ay içinde bildirim yapılabilir. Süresinde beyanda bulunmayanlara cezai işlem uygulanır. Bu yıl, 2023 yılında gayrimenkul edinenler ve yeni bir gayrimenkul alanlar vergi ödeyecekler.

Bu yıl gayrimenkulünü elden çıkaranlar, o yıla ait vergiyi tamamen ödemekle yükümlüdür. Tapu devrinden önce tüm yılın vergisi ödenmelidir. Bu yıl evini satanlar, gelecek yıl vergi ödemezler.

TEK EV SAHİPLERİ MUAF MI?

Geliri olmayanlar veya gelirleri sadece sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıkla sınırlı olanlar, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri, brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olduğunda (intifa hakkı da dahil), bu meskenler için vergi oranı sıfıra düşer. Birden fazla eve sahip olanlar muafiyetten yararlanamazlar.

MUAFİYETTEN NASIL YARARLANILIR?

Muafiyetten yararlanmak için ilgili belediyeye dilekçe vermek yeterlidir. Gerekli belgelerle birlikte belediyeye başvurulabilir. Şartları sağlayanlar için muafiyet sağlanır.

İADE ALMAK MÜMKÜN MÜ?

Muaf olduklarını bilmeyerek vergi ödeyenler, son 5 yıla ait vergiyi geri alabilirler. Bunun için vergi birimine başvurarak "düzeltme dilekçesi" vermek gerekir. Belediye, başvuruyu değerlendirip cevaplamakla yükümlüdür. İstek reddedilirse belediye başkanlığına itiraz edilebilir. Yazılı reddedilme durumunda, Vergi Mahkemesi'nde dava açılabilir.

ÖDEMELER NEREYE YAPILIR?

Emlak vergisi borç sorgulaması belediyelerden veya e-Devlet üzerinden yapılabilir. Ödemeler doğrudan ilgili belediyeye, belediyenin hesaplarının bulunduğu banka şubelerine veya e-Devlet üzerinden yapılabilir.

Muafiyet şartlarını sağlamayanlar vergi ödemek zorundadır. İlk ve ikinci taksitler belirlenen süre içinde ödenmelidir. Gecikme durumunda yüzde 3.5 oranında faiz uygulanır.