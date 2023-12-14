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Saraykent ilçesinde, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim dönemi geçirmelerini sağlamak amacıyla okullarda alınan tedbirlerinin görüşüldüğü Eğitim Değerlendirme Toplantısı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, Şube Müdürü Latif Çetingöz ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda eğitim ortamları ve süreçleri hakkında bilgi alan Doğan, eğitime ilişkin genel bir değerlendirme yaptı.

Toplantı sonunda bir değerlendirme yapan Doğan, geleceğin teminatı olan öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim ve öğretim alabilmeleri için ilgili tüm kuruluşların üstüne düşeni hassasiyetle yetine getirdiğini belirterek toplantıya katılan kurumların amir ve müdürlerine teşekkür etti.