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Saraykent Kaymakamı Osman Kurt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan ilçede bulunan pansiyonları ziyaret etti.

Kaymakam Osman Kurt, sömestr tatilin öğrencilerimizin barınma imkanlarının iyileştirilmesi konusunda fırsat olarak değerlendirildiğini söyledi.

Kurt yaptığı açıklamada, “Pansiyon ve diğer yaşam alanlarımızda yapılan temizlik ve düzen işlemlerini yerinde tespit etmek amacı ile eğitimde fırsat eşitliğinin her öğrencimizin erişimine sunulması için çalışan idareci ve görevlilerimize teşekkür ederiz” dedi.