Samsun’da üretilen tıbbi ve aromatik bitkiler ve kullanım alanları ile Yozgat’a örnek oluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2023 yılında Samsun'a yönelik olarak çeşitli tarım ve hayvancılık projelerine toplamda 594 milyon 317 bin TL değerinde destek sağladı. Bu destekler, hayvancılık, alan bazlı destekler, fark ödemesi, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) ve diğer tarım amaçlı finansal yardımları içeriyor. Son dört yıl içinde bölgeye yapılan toplam destek miktarı ise 4 milyar 230 milyon TL'ye ulaştı. Bu yatırımlar, hem hayvancılığı hem de bitkisel üretimi kapsayarak üreticilere geniş bir destek yelpazesi sunuyor.

2023 yılı içinde Samsun'da tıbbi ve aromatik bitki üretimine özel bir önem verildi. Şehirde toplamda 2 bin 33 ton tıbbi ve aromatik bitki üretimi gerçekleştirildi. Üretilen bitkiler arasında tıbbi nane, defne, hünnap, kekik, salep, kuşburnu, örtü altı maydanoz, ekinezya, teze sarımsak, kuru sarımsak, adaçayı, maydanoz ve nane bulunuyor. Bu bitkiler, kozmetik ve gıda sektörlerinde kullanılmak üzere ekonomiye kazandırıldı; bazıları ise tıp sektöründe hammadde olarak değerlendiriliyor. Bu başarılı üretim, Samsun'un tıbbi ve aromatik bitki üretimindeki potansiyelini ve ekonomiye olan katkısını gözler önüne seriyor.

HAYVANLAR HASTALIKLARDAN KORUNMAK İÇİN AŞILANDI

Hastalıklara karşı aşı uygulamaları kapsamında 2023 yılında 354 bin adet ilkbahar dönemi şap aşılaması, 337 bin adet sonbahar dönemi şap aşılaması, 72 bin 600 adet sığır brusellozisi, 40 bin 350 adet koyun brusellozisi, 13 bin 700 adet büyükbaş şarbon, 4 bin 700 adet küçükbaş şarbon, 17 bin 150 adet kuduz, 6 bin 600 adet koyun-keçi çiçek, 101 bin 200 adet koyun-keçi vebası ve 354 bin 837 adet LSD aşısı hayvanlara uygulandı.

Kesimhane verilene göre Samsun’da 2023 yılında 13 bin 966 adet büyükbaş (4 bin 795 dişi), 22 bin 349 adet küçükbaş (2 bin 135 dişi) ve 8 milyon 717 bin adet de kanatlı hayvan kesildi. Bu kayıtlı kesimlerden büyükbaşta ortalama karkas ağırlığı büyükbaşta 267 kilo, küçükbaşta 18,7 kilo ve kanatlı hayvanda ise 2,6 kilo oldu.