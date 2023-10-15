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Açılışa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, İl Jandarma Komutanı Nejdet Özcan, POMEM Müdürü Zafer Kişi, Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, Öz Sağlık İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Mücahit Necmettin Doğan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Samsat çiğ köfteci işletmecisi Gülçin Zararsız yaptığı açıklama, “Yozgat’ta yeni açtığımız iş yerimizde dürüm ve kilogram işi çiğ köfte servisimiz, ayrıca ev ve iş yerlerine de servis imkanımız vardır. Girişimciler olarak Yozgat’ta yaygın olarak tüketilmeye başlanan ve her geçen gün sayıları gittikçe artan bu lezzeti sunarken hijyenik ve temiz bir gıdayı güleryüz ve müşteri memnuniyeti odaklı anlayışımızla halkımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda siz değerli Yozgatlı vatandaşlarımızı bu lezzeti tatmak için iş yerimize bekliyoruz. Açılışımıza katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi. (Alpaslan Demir)