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Yozgat Belediyesi ekiplerince, Yozgat merkezde bulunan mahallelerde açılan çukurlar Eskipazar Mahallesi sakinlerini canından bezdirdi.

Aynı anda birkaç noktada kazı yapan Yozgat Belediyesi ekipleri, bir sokakta başlatılan kazı çalışmalarını bitirmeden başka bir sokakta yeni kazı yapmaya başlaması ile birlikte Eskipazar Mahallesi sokakları delik deşik bir hal aldı.

TOPRAK DOLDURULAN ÇUKURLAR YARIKLARA DÖNÜŞTÜ!

Yozgat Belediyesi ekipleri tarafından açılan çukurların toprakla doldurulması, yağmurla birlikte yollarda büyük yarıklar oluşmasına sebep oldu. Yağışların toprağı götürmesi ile birlikte yollarda oluşan yarıklar Eskipazar Mahallesi sakinlerini isyan ettirdi.

Neredeyse her sokakta yollarda oluşan yarıklardan dolayı araçlarının zarar gördüğünü söyleyen Eskipazar sakinleri, seslerini duyurmak için gazetemize başvurdular.



HER YER DELİK DEŞİK

Yozgat Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalar bir sokakta devam ederken, başka bir sokakta yeni çukurların açıldığından dert yanan Eskipazar Mahallesi sakinleri, çalışmaların sistemli olarak yapılmamasından dolayı mağdur edildiklerini ifade ettiler.

En son iki hafta önce kısa süreli sağanak yağışın ardından, suyun toprağı götürmesi ile birlikte sokak arasında meydana gelen yarıkların tekrar toprakla doldurulmuş olması, mahalle sakinlerinin tepkilerine neden oldu.



“KIŞ GELDİ, BİZ NE YAPACAĞIZ?”

Yozgat Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların çok geç başladığını ve kışın kapıya dayandığına dikkat çeken mahalleliler, “Önümüz kış, artık yağışlar başlayacak, sonra kar ile mücadele edeceğiz. Kış günlerinde biz bu yollarda nasıl gidip geleceğiz?” diyerek seslerini duyurmaya çalıştılar.

WHATSAPP İHBAR HATTIMIZA BAŞVURDULAR

Yozgat Belediyesi’nden umduğunu bulamayan mahalle sakinleri, seslerini duyurmak için gazetemizin 0553 777 67 66 numaralı Whatsapp ihbar hattını kullanarak, bizimle iletişim kurdular.

Sadece Eskipazar değil, Yozgat merkezde bulunan diğer mahallelerde yaşayan vatandaşlar da Whatsapp hattımıza başvurup, sıkıntılarını dile getiriyorlar.

Biz de İleri Gazetesi olarak vatandaşların sorunlarını kamuoyu gündemine taşıyoruz.

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Bizi takipte kalın… (Mustafa Babayiğit)