Süper Ligin 34.haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olan lider Galatasaray maçı 4-1 lik skorla kazandı. Galatasaray aldığı bu skorla birlikte Süper Lig'in bitimine iki hafta kala kazanarak 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Sarı kırmızılılar rakibini 4-1 lik skorla yenerek, bu şampiyonlukla birlikte tarihindeki 23. şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray kalecisi kaptan Fernando Muslera 12. sezonunda altıncı şampiyonluğunu elde etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kariyerindeki ikinci Süper Lig şampiyonluğunu kazandı.

Goller: Dk. 7 ve 38 Mauro İcardi, Barış Alper Yılmaz 73, Sergio Oliveira 78 (Galatasaray), Dk. 16 Milson (MKE Ankaragücü) Duygucan YÜKSEL BALOĞLU