Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, sahur hazırlıkları da hız kazanmaya başladı. Sahur sofralarınızı hem lezzetli hem de tok tutacak pratik tarifler arıyorsanız, işte size öneriler:

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte sahurda ne pişirsem telaşı da bazı evleri sarmaya başladı. Kimileri hazırlıklarini önceden yapıp buzluğa attı kimileri de yapacağı tarifleri bir kenarına not ediyor. İst sahur vaktinde hazırlayabileceğiniz birkaç pratik tarif…

1. Yumurtalı Tost:

Yumurta, uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur ve içerdiği lifli malzemelerle sağlıklı bir tercih sunar.

Malzemeler:

2 dilim tam buğday ekmeği veya çavdar ekmeği

2 adet yumurta

1 domates

1/2 salatalık

Rendelenmiş peynir (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber

Zeytinyağı veya tereyağı

Yapılışı:

Domatesi ve salatalığı ince dilimler halinde kesin.

Yumurtaları çırpın, tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın.

Tava veya tost makinesini orta ateşte ısıtın.

Ekmeğin her iki tarafına da zeytinyağı veya tereyağı sürün.

Tava veya tost makinesinde ekmeği hafifçe kızartın.

Üzerine çırpılmış yumurtayı ekleyin ve spatula ile hafifçe karıştırın.

Dilimlenmiş domates ve salatalığı ekleyin.

Rendelenmiş peynir serpiştirin (isteğe bağlı).

Tavanın kapağını kapatın ve yaklaşık 2-3 dakika pişirin.

Sıcak servis yapın ve isteğe bağlı olarak yanında yeşillikler veya zeytinle servis edebilirsiniz.

2. Muzlu Yulaf Ezmesi:

Sağlıklı ve doyurucu bir alternatif olan muzlu yulaf ezmesini denemelisiniz.

Malzemeler:

1 su bardağı yulaf ezmesi

1,5 su bardağı süt veya badem sütü

1 adet muz (dilimlenmiş veya ezilmiş)

Yarım çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Bal veya pekmez (isteğe bağlı)

Çilek veya diğer meyveler (süslemek için)

Yapılışı:

Yulaf ezmesi ve sütü orta ateşte karıştırarak pişirin, kıvam alana kadar karıştırarak bekleyin (yaklaşık 5-7 dakika).

Pişen yulaf ezmesini kaselere alın.

Üzerine dilimlenmiş veya ezilmiş muzları ekleyin.

İsteğe bağlı olarak tarçın serpiştirin.

Bal veya pekmez ile tatlandırabilirsiniz.

Süslemek için dilimlenmiş çilek veya diğer meyveleri ekleyin.

Sıcak veya soğuk servis yapın.

Bu sağlıklı ve lezzetli tariflerle sahur sofralarınızı pratik bir şekilde zenginleştirebilirsiniz. Unutmayın, uzmanlar yağlı ve tuzlu besinlerden kaçınılması gerektiğini belirtiyor, bu nedenle sağlıklı alternatiflere odaklanmak önemlidir.