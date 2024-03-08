Şimşek, deprem sigortasının kapsamının sınırlı olduğunu vurgulayarak, "Sadece binaları kapsıyor, ancak afet sigortası diğer tüm riskleri içerecek" dedi.

Bakan Şimşek, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde düzenlenen Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nın ödül törenine katıldı. Programa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, milletvekilleri, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.

Şimşek, "Deprem harcamaları dışında bütçe açığını kontrol altına aldık. Düşük enflasyon, öngörülebilirliği artırıyor ve ülkenin büyüme potansiyelini artırabilir" şeklinde konuştu. Ayrıca, "Dünyada 100 enflasyon şoku incelendiğinde, şok öncesine dönme süresi 3-4 yıl. Biz henüz programın başındayız. Yılın ikinci yarısından itibaren bu programın sonuç vermeye başlayacağını düşünüyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, 2024'ün üçüncü ve dördüncü çeyreğinde zorunlu afet sigortası getirmeyi düşündüklerini belirtti. Deprem sigortasının kapsamının sınırlı olduğunu vurgulayan Şimşek, afet sigortasının ise diğer riskleri de içereceğini vurguladı.

Şimşek, "2023 itibarıyla zorunlu deprem sigortası poliçe sayısı yaklaşık 11,7 milyon ve teminat tutarı yaklaşık 3,7 trilyon liraya ulaştı. Ancak sigortalılık durumu hala düşük. Bu zorunlu sigorta önemli bir temel taş, ancak ilave adımlar atmamız gerekiyor" dedi.

Şimşek, "2024 için reform programları olduğunu ve bu reformlardan birinin mevcut sigortanın kapsamını genişletmek olduğunu belirtti. Ayrıca, zorunlu deprem sigortasının bazı ülkeler için bir örnek olduğunu ve bu konuda tecrübelerini paylaşmak için Azerbaycan ve Arnavutluk gibi ülkelerden yetkililerin geldiğini ifade etti.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu ve iklim kriziyle mücadele için hazırlık yapılması gerektiğini belirterek, "Bu yıl içinde, 2024'ün üçüncü ve dördüncü çeyreğinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz. Deprem sigortasının kapsamı sınırlı. Sadece binaları kapsıyor, ancak afet sigortası diğer tüm riskleri içerecek. Böylece ülkemizin sigortacılık oranı artmış olacak" şeklinde konuştu.