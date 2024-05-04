Maydanoz Yozgat’ta bahçelerin yanı sıra son zamanlarda vatandaşlar evlerinde saksı içerisinde de yetiştiriyor. Her evin mutfağına giren bu bitki yemeklerin yanı sıra salatalarda ve pastalarda da sıklıkla tüketiliyor.

Faydaları saymak ile bitmeyen maydanoz bitkisi antioksidan zengini, bol lifli, vitamin ve mineral deposudur. Uzmanlar tarafından bolca tüketilmesi tavsiye edilen yeşil yapraklı sebzelerden maydanozun, böbrekten ağız sağlığına kadar pek çok faydası bulunuyor.

MAYDANOZUN FAYDALARI

Maydanoz temelde antibakteriyel bir bitkidir. Bu doğrultuda karaciğeri temizler ve vücudu toksinlerden arındırır. Kalp sağlığını destekleyen maydanoz aynı zamanda antikanser etkiye sahiptir. Kanın pıhtılaşmasını sağlayan maydanozun diyabet ve felç riskini azaltabilmesiyle birlikte zengin K vitamini içeriğiyle kemikleri güçlendirdiği de bilinir.

Maydanozun bilinen faydaları şöyledir:

Antibakteriyel özelliklere sahiptir: Maydanoz güçlü antibakteriyel özelliklere sahip bir bitkidir. Bu sayede vücudu hastalıklardan koruyan bir yapıdadır.

Maydanoz kalp sağlığını destekler: Maydanoz, kalbi koruyan ve olası kalp hastalıkları riskini azaltabilen bir B vitamini olan folat açısından zengin bir bitkidir. Düzenli maydanoz tüketimi vücudun folat ihtiyacını karşılayacağı için kalp hastalıkları riskini de azaltır.

Karaciğeri temizler ve vücudu toksinlerden arındırır: Yine antioksidan etkisi sayesinde maydanoz karaciğeri temizleme görevi üstlenir ve vücudun toksinlerden arındırılmasını sağlar.

Antikanser etkisi söz konusudur: Vücuttaki oksidatif stresi azaltan ve kolon kanseri gibi bazı kanser türlerinin riskini azaltabilecek flavonoid antioksidan, flavon apigenin ve C vitamini içeren maydanoz vücudun kanserle mücadele etmesini kolaylaştırabilir.

Maydanoz kanın pıhtılaşmasını sağlar: Kemikleri güçlendirmesinin yanı sıra kanın pıhtılaşmasını da sağlayan maydanoz, bu faydasının kaynağını K vitamininden alır.

Diyabet ve felç riskini azaltır: Düzenli maydanoz tüketimi, vücuttaki kan şekerini düşürür, beraberinde kalp damar hastalıkları ve felç riskini de azaltır.

K vitamini etkisiyle kemikleri güçlendirir: K vitamini, kemiklerin güçlendirilmesi konusunda önemli bir vitamindir. Maydanozun içinde de yüksek oranda K vitamini bulunur. Düzenli maydanoz tüketimi bu sayede kemik sağlığını destekler ve kemiklerin güçlenmesini sağlar.

Maydanoz ağız kokusunun önüne geçer: Çiğ olarak maydanoz çiğnemek ağız kokusunun önüne geçmekle birlikte diş eti sorunlarına da iyi gelir.

Vücuttaki ödemlerin atılmasını kolaylaştırır: Vücuttaki sıvı fazlalığına bağlı olarak ödem sorununuz söz konusuysa maydanoz bu konudaki destekçilerinizden biri olabilir.

Bunlarla birlikte yarım su bardağı maydanoz günlük A vitamininin yüzde 108'ini, C vitamininin yüzde 53'ünü, K vitamininin yüzde 547'sini, folatın yüzde 11'ini ve potasyumun da yüzde 4'ünü karşılar.

MAYDANOZ SAPININ FAYDALARI

Maydanozun yaprakları yemek ve salatalarda kullanılırken, sapları genellikle atılmaktadır. Maydanoz sapının faydaları yaprakları gibi vücuda pek çok yarar sağlar. Maydanozun sapları da yaprakları gibi enfeksiyonlara karşı koruyucu, cilt ve göze iyi gelen, kan şekerini dengelenmesine destekleyen özelliklere sahiptir. Diğer yandan cilt ve göze iyi gelmesiyle de bilinir. Besleyici içeriği olan maydanoz sapları atılmamalıdır. Sayılan faydalarından yararlanmak için maydanoz sapı kaynatılarak içilebilir, limon ile blenderize edilerek limon kürü yapılabilir. Sadece sapları 1 litre suda kaynatılarak maydanoz suyu elde edilebilir.

MAYDANOZUN CİLDE FAYDALARI

Maydanoz, A,C,K vitamini, potasyum, folat ve magnezyum gibi birçok besin maddesi içerir. Bu besinlerin cilt sağlığına etkisi yüksektir. Cildin genç, sağlıklı ve güzel görünmesine yardımcı olur.

Cildin nemlenmesini sağlar: Maydanoz, cildin nemlenmesini sağlayan A ve K vitaminini içerir. Bunlar cildin kurumasını önler ve nem dengesini korur.

Ciltteki kızarıklık ve iltihabı azaltır: Maydanoz, içerdiği C ve K vitamini ile ciltteki kızarıklık ve iltihabı azaltır. Cildin daha sağlıklı görünmesini sağlar ve cildin kendini yenilemesine yardımcı olur.

Cildin yaşlanmasını geciktirir: Maydanoz, içerdiği antioksidanlar ile cildin yaşlanmasını geciktirir.

Ciltteki sivilceleri ve siyah noktaları giderir: Maydanoz, ciltteki sivilceleri ve siyah noktaları gideren antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bu özellikler, ciltteki bakterilerin büyümesini engeller ve cildin daha temiz görünmesini sağlar.

MAYDANOZUN ZARARLARI

Maydanozun, büyük miktarlarda tüketilmesi, yan etkilere sebebiyet verebilir. Maydanozun yan etkileri şu şekildedir:

Hamilelik ve emzirme döneminde fazla alımından kaçının. Fazla alım hamilelik sırasında uterus kasılmalarına neden olabilir.

Böbrek taşı olan veya gut hastası insanlar için özellikle sorun yaratabilen yüksek miktarda oksalat içerir.

Cildi güneşe daha duyarlı hale getirebilir ve kızarıklığa neden olabilir.

MAYDANOZ SUYU FAYDALARI

Maydanoz suyunun en temel faydası vücuttan toksinleri atmasıdır. Bunun yanında antioksidan etki sunan maydanoz suyu bağışıklığın güçlendirilmesine de katkı sağlar. Bunun kaynağı maydanozda yer alan A, C ve K vitaminleridir. Maydanoz suyu aynı zamanda kan basıncı seviyesini ve vücuttaki sıvı dengesini düzenlemeye yardımcı olan zengin bir potasyum kaynağıdır.

Maydanoz suyu genel olarak şu faydaları içerir:

Vücuttaki toksinleri atar: Maydanozun suyu içmek öncelikle vücuttaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırır ve ciddi anlamda bir rahatlama sağlar.

Bağışıklığı güçlendirir: Maydanozun içindeki A, C ve K vitaminleri aynı şekilde maydanozun su formunda tüketildiğinde de benzer faydaları sağlar. Bu doğrultuda diyebiliriz ki, maydanoz suyu bağışıklığın güçlendirilmesi konusunda etkilidir.

Kan basıncını düzenler: Zengin potasyum kaynağı olan maydanoz suyu bu doğrultuda kan basıncını düzenlemeye yardım eder.

Maydanoz suyu idrar söktürücüdür: Maydanoz suyu böbreklerdeki suyun dışarı daha kolay çıkmasına yardım ederek aynı zamanda idrar söktürücü etki yapar.

MAYDANOZ NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Maydanozu tüketmenin de bir sınırı olmalı. Çünkü fazla tüketildiğinde sağlık problemleri görülebiliyor. 10 sap maydanoz C vitamini ihtiyacının yarısını karşılıyor. 60 milimden fazla maydanoz suyu içmemeye dikkat edin. Maydanozu tüketmenin de bir sınırı olmalıdır. Fazla tüketildiğinde sağlık problemleri görülebiliyor. Hamilelik ve emzirme döneminde maydanozun aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır. Fazla tüketim, hamilelik döneminde kasılmaları artıracağı gibi riskli olabiliyor. Emzirme döneminde de diüretik etkisi nedeniyle süt salgısının azalmasına yol açabiliyor.

Maydanoz oksalat bakımından zengindir bir bitkidir. Bu nedenle böbreklerinde kalsiyum oksalat taşı bulunan kişiler, fazla maydanoz tüketmemeli.

Maydanozun fazla tüketimini yine ciltte döküntüye neden olabiliyor. Ayrıca cildin güneşe ekstra hassas hale gelmesine yol açabiliyor.

Kan sulandırıcı ilaç kullananlar için de fazla maydanoz tüketimi sakıncalıdır. İçeriğindeki K vitaminiyle ilaç etkileşimi söz konusudur.

Hipertansiyonu olanlar için de maydanoz tehlikeli olabilir.

Maydanoz suyu detoks programlarında yer alsa da dikkatli olun. Zayıflamak uğruna bilinçsizce aşırı miktarda tüketilen maydanoz suyu diüretik etkisi nedeniyle vücuttan atılan sıvı yüzünden zayıflama sağlanmış gibi göstererek tartıda yanılgılara neden olabiliyor. Kilo kaybı yağ ağırlığından olmadığı sürece doğru zayıflama söz konusu olmayabilir.