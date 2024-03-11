Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, oruç ibadetiyle ilgili merak edilen konular arasında "Sahur vaktinde ezan okunurken su içilir mi?" sorusu ön plana çıkıyor. Vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan bu konuda net bir yanıt arıyorlar.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu konudaki görüşüne göre, imsak vakti gecenin sona erdiği ve sabah namazı vaktinin başladığı andır. Ezan da imsak vaktinin başlamasıyla okunur. Bu nedenle, ezanın başlamasıyla birlikte yemek ve içmek bırakılmalıdır. Ancak, ezanın okunmaya başladığı sırada ağzınızda bulunan bir lokmayı yutmakta sakınca yoktur.

Yani, eğer ezandan önce bir şeyler yediyse ve o sırada ezan okunmaya başladıysa, ağzınızdaki lokmayı çiğneyip yutabilirsiniz. Aynı kural, su içmek için de geçerlidir. Bu durumda, sahur vaktinde ezan okunurken su içmenizde bir sakınca yoktur.