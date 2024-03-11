Başkan Aydoğmuş: "Ya bu vatanı sevecekseniz ya da terk edeceksiniz" dedi.

Başkan Aydoğmuş yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bingöl Genç Stadında Yozgat Belediyesi Bozokspor'a karşı yapılan futbol terörünü Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü ve Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı olarak şiddetle ve nefretle kınıyorum. Bölgesel Amatör Ligi 11’inci grupta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Belediyesi Bozokspor ile Bingöl temsilcisi Murat 2020 Gençspor ile oynadığı müsabakada Yozgat Belediyesi Bozokspor'a karşı yapılan futbol terörünü şiddetle kınıyorum. Bu olay sadece Yozgat Belediyesi Bozokspor'a değil vatanını, milletini, bayrağını seven tüm insanlara karşı yapılmıştır. Buradan yeşil sahalara kadar taşan terörist eylemleri yapanlara söylüyorum ‘Ya bu vatanı seveceksiniz yada defolup gideceksiniz.’ Olayda hakeminden rakibine, taraftarından yöneticisine kadar kimlerin bir dahli varsa yüce Türk adaletinin önünde hesap vermelidir. Yozgat sahipsiz değildir. Herkes haddini bilecek.”