Yozgat Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, 2024 yılında eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Müdürlük tarafından Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Afet Kulübü öğrencilerine yönelik afet öncesi hazırlıkların önemi, afet sırasında doğru davranış biçimleri, afet sonrası ilk adımlar ve daha fazlası hakkında temel bilgiler aktarıldı.

Yozgat Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Eğitim kapsamında deprem, sel, yangın gibi afet türleri, tahliye prosedürleri, hasta ve yaralı taşıma teknikleri gibi konular işleniyor. Bu eğitimlerle öğrencilerimizi afet durumlarına karşı bilinçlendiriyor ve hazırlıklı olmalarını sağlıyoruz. Yozgat Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğümüz toplumumuzun afetlere karşı direncini artırmak ve güvenliği sağlamak adına eğitim faaliyetlerine devam edecektir” ifadelerine yer verildi.