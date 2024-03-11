Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, ilk oruçlarını tutacak olan vatandaşlar, oruç tutmadan önce bir aksilik yaşamamak için "Niyet" konusunu araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, "Oruca nasıl niyet edilir? Niyet edilmeyen oruç kabul olur mu?" sorularına cevap verdi.

Sahura kalkan ve imsak vakti öncesinde oruç tutmaya niyetlenen kişiler, niyetlerini şu şekilde ifade edebilirler: "Niyet ettim ya Rabbim senin rızan için oruç tutmaya." Niyet etmek, orucun şartlarından biridir ve niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli olsa da, niyetin dil ile ifade edilmesi daha faziletlidir. Oruç için sahura kalkılması da niyet olarak kabul edilir. Oruç için niyet etme vakti, gün batımından imsak vakti öncesine kadarki süredir.

Ancak imsaktan sonra niyet etmek için bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. Ramazan orucu için her gün için ayrı niyet etmek gerekir. Kaza, keffaret ve adanan oruçlar için gün batımından imsak vaktine kadar niyet edilmelidir. Bu tür oruçlara niyet ederken, orucun türü belirtilmelidir. Şafiî mezhebine göre, nafile dışındaki tüm oruçlar için geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir.