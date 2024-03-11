Çekerek’te yapımına başlanan Toplum Sağlığı Merkezi ve 9 Aile Hekimliği Biriminin (Aile Sağlığı Merkezi) bulunduğu binaların inşaatı yükselmeye devam ediyor.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yiğitler Şehri Yozgat'ımıza hayırlı olsun. Bu hizmetin ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.