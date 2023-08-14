Et İşletme Müdürlüğünü ve Üretici Kadınlar Derneğini ziyaret eden AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, yapılan çalışmalar hakkında yetkili isimlerden bilgi aldı.

Milletvekili Şahan’a ziyaretlerinde AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ve AK Parti il yönetimi eşlik etti.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

Et İşletme Müdürlüğü ziyareti sonrasında açıklamada bulunan Milletvekili Şahan, “Yozgat Et İşletme Müdürlüğünü ziyaret ettik. Yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında İşletme Müdürü Harun Pehluvan’dan bilgiler aldık. İşletme Müdürümüze ve çalışanlarına misafirperverlikleri için teşekkür eder, başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

BAŞARILAR DİLEDİ

Daha sonra Üretici Kadınlar Derneğini ziyaret eden Şahan, “2016’dan günümüzde hala devam eden Üretici Kadınlar Derneğimizi ziyarette bulunduk. Yapmış oldukları kendi el emeği, göz nuru, ürünleri bir araya getirerek kazanç elde ettikleri derneklerinde kendilerine başarılar diliyor; Hacer Güçlü Başkanımıza da ev sahipliği için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan