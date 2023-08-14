Başkan Ertürk, Vali Ziya Polat Çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmamız gerekiyor diyerek görev süresi içerisinde her zaman Yeşilay’a tam destek verdiğini söyledi.

Ertürk, “Bağımlılıkla mücadelede kısa adı YEDAM olan Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin Yozgat’ta hayata geçmesini sağladı. 10 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yozgat Valisi olarak ilimizde göreve başlayan geçtiğimiz günlerde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan kararname ile Kars Valiliği'ne atanan Ziya Polat görev süresi içerisinde bağımlılıkla mücadelede üzerine düşeni yaparak Yeşilay’ın yanında oldu. Yeşilay Yozgat Şubesi’nin çalışmalarını ‘yakından takip ediyorum’ diyerek bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkat çeken Polat bizzat YEDAM’ın açılması için de yer tahsisi yaptı” ifade etti.

“YEDAM EN İYİ YATIRIMLARDAN”

Yeşilay’ın Yozgat’taki faaliyetleri hakkında sürekli bilgi alan Vali Ziya Polat’ın “Yozgat’a en iyi yatırımlardan biri YEDAM’dır” sözü de hafızalarda tazeliğini koruduğunu belirten Başkan Ertürk, “Polat Ankara Mamak’ta görev yaptığı süreçte YEDAM’ın çalışmalarını yakından görmüş ve uzmanların çok sayıda çocuk ve gençleri bağımlılıktan kurtardığına tanık olmuştu. Yozgat’ta da YEDAM’ın hayata geçmesi için bizzat Karslıoğlu Konağını tahsis etmişti” dedi.

AÇILIŞINI DA VALİ POLAT YAPTI

Başkan Ertürk, “YEDAM’ın açılışına da katılan Polat, görev yapan uzman personele de bire bir ilgilenin talimatı vermişti. Karslıoğlu Konağında faaliyetine başlayan YEDAM; Tütün, alkol, madde, teknoloji bağımlılarına ve yakınlarına, ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği veriyor. Psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve halkla ilişkiler uzmanından oluşan bir ekibin görev yaptığı YEDAM’a 115 YEDAM Danışma Hattı’ndan da destek almak ya da tedavi olmak, aileleri ve bağımlı kişileri tedaviye yönlendirmek isteyen tüm vatandaşlarımız danışmanlık alabiliyor. Yeşilay, YEDAM’ın yeni numarası olan 115 ile bağımlılıkla mücadelesini yaygınlaştırmayı ve daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor” diye konuştu.

VERDİĞİ DESTEĞİ UNUTMAYACAĞIZ

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk ise Kars Valisi olarak atanan Vali Ziya Polat’a bugüne kadar verdiği destekleri asla unutmayacaklarını belirterek teşekkür etti.

Ertürk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Sayın Valimiz, göreve başladığından buyana Yeşilay ve YEDAM'a ayrı bir önem ve değer vermiştir. Özellikle YEDAM'ın açılışı ve faaliyete başlamasında büyük katkıları olmuştur. Karslıoğlu Konağını bizlere tahsis ederek bağımlılıkla mücadele alanında büyük bir adım atmıştır, tüm toplantılarında Yeşilay'a büyük öncelik vermiş ve faaliyetlerini yakından takip etmiştir. Kurumlar arası iş birliğimizin güçlenmesine büyük katkı sağlamıştır. Kısaca Sayın Valimizin her alanda katkı ve desteklerini yanımızda hissettik, bu vesile ile Sayın Valimiz Ziya Polat beyefendiye şükran ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni görev yerinde üstün başarılar diliyoruz” dedi. Haber Merkezi