Çekerek’e bağlı Karahacılı, Çeltek, Ekizce köy grup yolunda meydana gelen sağanak yağış nedeniyle çeşitli hasar meydana geldi.

Sağanak yağışın ardından Çekerek İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Çekerek Kaymakamlığı koordinesinde harekete geçen İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince grup yolunda meydana gelen sağanak yağış nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için köy yollarının trafiğe açıldığı bilgisi aktarıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, “Kaymakamlık koordinesinde, İlçe Özel İdare müdürlüğü tarafından, Karahacılı, Çeltek, Ekizce grup yolunda meydana gelen sağanak yağış nedeniyle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için köy yolları trafiğe açılmıştır. İlçe Kaymakamımız Sayın Fidan Bozkır, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti” ifadelerine yer verildi.

Yozgat Valiliğinden konu üzerine yapılan açıklamada ise, “Çekerek ilçemize bağlı Karahacılı, Çeltek, Ekizce grup yolunun sağanak yağış nedeniyle ulaşıma kapanan bazı bölümleri, Çekerek İlçe Özel İdare ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucunda trafiğe açılmıştır” denildi.