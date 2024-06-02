Son olarak zincir marketlerden bir mağaza boykot markalarına indirim ve 'bir alana bir bedava' kampanyası başlattı.

İşgalci desteği firmalara can suyu olan kampanya sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Sorgun Müftülüğünden de bir tepki geldi.

“BOYKOTTA HAYIR VAR”

Sorgun Müftülüğünden yapılan açıklamada, “Müminler kardeştir… Kardeşinizi vahşice öldüren birine yardım eder misiniz? O zaman katil siyonistlere destek olacak ürünleri almayalım. Aldırmayalım... Satanlara da destek olmayalım. Yerli markalarla da ihyacımızı görebiliriz” ifadelerine yer verildi.

Finans sistemlerinden kahve zincirlerine işgal rejimine karşı dünyada başlatılan boykot kampanyalarında katliamcı rejime destek sağlayan firmalara tepkiler artarken Yozgat’taki bazı zincir marketlerin boykot markalarına can suyu olduğu öngörüldü.