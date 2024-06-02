Son olarak  zincir marketlerden bir mağaza boykot markalarına indirim ve 'bir alana bir bedava' kampanyası başlattı.

Müftülükten Boykot Çağrısı! (8)

İşgalci desteği firmalara can suyu olan kampanya sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Sorgun Müftülüğünden de bir tepki geldi.

Müftülükten Boykot Çağrısı! (1)

Yozgat’ın hafızası İleri Gazetesi 58 yaşında Yozgat’ın hafızası İleri Gazetesi 58 yaşında

“BOYKOTTA HAYIR VAR”

Sorgun Müftülüğünden yapılan açıklamada, “Müminler kardeştir… Kardeşinizi vahşice öldüren birine yardım eder misiniz? O zaman katil siyonistlere destek olacak ürünleri almayalım. Aldırmayalım... Satanlara da destek olmayalım. Yerli markalarla da ihyacımızı görebiliriz” ifadelerine yer verildi.

Müftülükten Boykot Çağrısı! (4)

Finans sistemlerinden  kahve zincirlerine işgal rejimine karşı dünyada başlatılan boykot kampanyalarında katliamcı rejime destek sağlayan firmalara tepkiler artarken Yozgat’taki bazı zincir marketlerin boykot markalarına can suyu olduğu öngörüldü. 

Muhabir: Hakan Demirbaş