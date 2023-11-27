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Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık sektöründeki destek ödemelerini büyük ölçüde artırarak sürdürülebilirlik ve verimliliği teşvik etmeyi hedefliyor. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği," 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Bu güncellemeye göre, hayvancılıkta sürdürülebilirlik ve verimlilik amacıyla birçok destek kaleminde yüzde 100 ila 150 arasında artış yapıldı. Özellikle sürü yöneticilerine (çoban) yönelik destek, 2022'de 12 bin lira iken, 2023'te yüzde 150 artışla 30 bin liraya yükseltildi. Koç ve teke alım desteği, küçükbaş hayvan ıslahını teşvik etmek amacıyla 2023'te hayvan başına 2 bin lira olarak uygulanacak.

Ayrıca, buzağı desteği 2023 yılında doğan her buzağı için yüzde 133 artışla 2 bin 100 TL/başa çıkartılarak desteklenirken, hastalıktan ari işletmelere yönelik düve alım desteği yüzde 50 hibe oranında uygulanmaya başlanacak.

Buzağı desteği, 2022'de kriterleri sağlaması durumunda 900 TL/başa kadar verilirken, 2023 yılı için yüzde 133 artışla 2 bin 100 TL/başa çıkartıldı. Bu destek 2023'te doğan her buzağı için verilecek.

Düve alım desteğinin ise hastalıktan ari işletmeler için yüzde 50 hibe oranında uygulanmasına başlanacak.

Anaç koyun keçi desteği, 2022'de 50 TL/baş iken 2023 için yüzde 100 artışla 100 TL/başa yükseltildi.

Bakanlık yetkilileri, yapılan bu artışların hayvancılık gelirlerini artırmayı ve hem üreticilerin hem de hayvanların refahını yükseltmeyi amaçladığını belirtiyor. Açıklamada, hayvancılık desteklerinde yapılan artışların işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamayı, verimliliği artırmayı ve üretici gelirlerini artırmayı hedeflediği vurgulanıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, açıklamada, "Üreticilerimizin refahının yükseltilmesi temel stratejimizdir. Sağladığımız yeni desteklerle işletmelerin sürdürebilirliğini sağlamayı, altyapı ve ekipman eksikliği nedeniyle yaşanan kayıpların azaltılmasını, verimlilik ve kalitenin artırılmasını hedefliyoruz" dedi. Ayrıca, tebliğde belirtilen şartlara uyan yetiştiricilerin ve üreticilerin desteklerden faydalanabilmesi için bu güncellemelerin önemli olduğunu vurguladı.