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Yozgat’ta aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi 3 dereceye kadar düşmesiyle buzlanma ve don olayı yaşandı. Çekerek ve Sorgun ilçeleri arasında bulunan Gökiniş mevkiinde buzlanma ve don olayı nedeniyle çok sayıda tır yolda mahsur kaldı.

Kentte araçların camları ve kapıları buz tuttu. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için araçlarının yanına giden vatandaşlar, araçlarını ısıtabilmek için uzun süre çalıştırmak zorunda kaldı. Sürücüler araçların camlarında oluşan buzu ise kazıyıcı ile ancak temizleyebildi.

Buz tutan aracının camını temizleyen vatandaşlardan Tuncay Açıkel, bu sene Yozgat’ta kış mevsiminin gecikmeli geldiğini söyleyerek, “Geçen yıla oranla mevsimlerde bu yıl kayma var, kış mevsimi biraz gecikti. Sabahleyin hava dona çektiği için aracımızın camları buz tuttu. Kar aralıklarla yağıyor ama önümüzdeki hafta daha çok yağacak. Karın yağması gerekiyor, sağlık açısında çok önemli. Yozgat gibi bir yerde tam anlamıyla beklenen kar yağışı yok, bence bunun sebebi de küresel ısınma diye düşünüyorum” dedi.

Taksici esnafı Sıktı Şimşek ise havaların iyiden iyiye soğuduğunu belirterek, “Hava sıcaklıkları eksi derecelere düştü, biz de aracımızı temizliyoruz. Karın yağması iyi oldu. Çiftçilerimiz, ekinlerimiz için de iyi oldu. Ekinlerimiz yavaş yavaş çimlenir inşallah bu şekilde kar yağışı devam eder” şeklinde konuştu.