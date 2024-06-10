Gamze Özçelik ve Reshad Strik hayatlarını birleştirme kararı aldı. Umuda Koşanlar Derneği kurucusu eski oyuncu Gamze Özçelik, oyuncu Reshad Strik ile nikah masasına oturdu. Strik "Ailenin Yeni Üyesi" isimli programla tanınıyor. Haberi çiftin ortak arkadaşları sosyal medya paylaşımı ile duyurdu. Bu gelişmeyle beraber Reshad Strik hakkında araştırmalar da artışa geçti. Peki, Reshad Strik kimdir? Gamze Özçelik’in eşi Reshad Strik kimdir, kaç yaşında, nereli?

RESHAD STRİK KİMDİR?

Reshad Strik 22 Haziran 1981’de Avustralya'nın Canberra şehrinde Boşnak kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Avustralya'nın Central Coast bölgesinde büyüyen Reshad Strik ilk gençlik yıllarında sörf ve boks ile ilgilendi. Ulusal bir reklam filminde rol aldıktan sonra Avustralya Tiyatro ve Sanat Akademisi'ne katıldı. Mezun olduktan sonra "Blue Heelers" adında bir televizyon şovuna konuk oldu.

"Headland" adlı dizide rol almasının ardından ABD'nin Los Angeles şehrine gitti. Amerika’da ilk olarak "Tepenin Gözleri 2"de "Mickey" adlı bir Amerikalı askerini canlandırdı. Sonrasında ise ünlü şarkıcı Jessica Simpson’ın “A Public Affair” klibinde rol aldı. Hong Konglu yönetmen Fruit Chan'ın psikolojik gerilim filmi olan "Don't Look Up" filminde ilk kez başrol olarak yer aldı.

2010 yılında Saraybosna'da dünyaevine girdi. Bosna Hersek'te iki uzun metrajlı film ve reklam çalışmaları yaptı ve 2013 yılında Türkiye'ye geldi. 2014 yılında "Filinta" dizisinde rol aldı. Ardından 2015 yılında, "Diriliş Ertuğrul" dizisinde "Ömer" karakterini canlandırdı.

GAMZE ÖZÇELİK VE RESHAD STRİK'İN EVLİLİĞİ

Çiftin nikah töreni, yakın arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşti. Gamze Özçelik, uzun yıllar boyunca Türk televizyonlarında başarılı projelere imza atmış ve son dönemde yardım çalışmalarıyla adından söz ettirmiştir. Reshad Strik ise hem uluslararası hem de Türk yapımlarında dikkat çeken bir oyuncudur. Çiftin evliliği sosyal medyada büyük ilgi gördü ve tebrik mesajları yağdı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Çiftin yakın arkadaşları, bu mutlu haberi sosyal medya üzerinden paylaştı. Bir arkadaşlarının yaptığı paylaşımda, "Ortak bir yazı daha oldu kardeşim ile. Aynı günde evlenmek de dahil oldu. Ne kadar şükür etsem az... Çok mutluyum aynı zamanda çok da hüzünlü. Orada olmayı çok istememe rağmen nasip olmadı ama kalplerimiz birdi. Rabbim Mekke'ye Medine'ye Afrika kıtasına tüm mazlum coğrafyalara birliktelik, umuda koşmak nasip olsun kıymetlim. Allah iki cihan saadeti nasip etsin. Kördüğüm gibi bir sevgi hanesi nasip etsin. Ağlıyorum ama sevinçten... Ömür boyu mutlu olun" ifadelerine yer verdi.