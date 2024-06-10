Türkiye'nin futbol gündemini altüst eden Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasındaki tartışmaya dair sosyal medyada en çok aratılan isimlerden biri, Burhan Karaçam oldu. Yıldırım'a hitaben "Aziz" dediği ifade edilen Karaçam, Ali Koç'un da dikkat çekici yorumuyla gündeme oturdu. Peki, Burhan Karaçam kimdir?

İstanbul'un 1949 yılında doğan Karaçam, eğitim hayatına Tarsus Amerikan Koleji'nde başladı ve ardından Robert Kolej'i tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi İş İdaresi Bölümü'nden mezun olan Karaçam, iş yaşamına 1972 yılında Arthur Andersen'ın Londra ve İstanbul ofislerinde görev alarak başladı. Arthur Andersen İstanbul Ofisi'nin kurucu ortaklarından biri olan Karaçam, 1981 yılında Pamukbank'ta genel müdür yardımcısı olarak bankacılık kariyerine adım attı. Egebank'ta genel müdürlük görevini üstlendikten sonra 1987'de Yapı Kredi Bankası Genel Müdürü olarak atanarak bankacılık kariyerinde önemli bir noktaya ulaştı. Ayrıca 1992-1999 yılları arasında Çukurova Holding Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi'nde yer aldı.

Karaçam, 1999 yılında Çukurova Grubu'ndaki görevlerinden ve Yapı Kredi'den ayrılarak kendi şirketi olan Stratejik İş Geliştirme ve Değer Kazandırma A.Ş.'yi kurdu. Bu dönemde Koç Grubu ile Koçbank projesine başlayan Karaçam, 2002'de Koçbank'ın yeniden yapılandırılması ve Koç Finansal Hizmetler'in kurulması gibi önemli projelere imza attı.

Günümüzde farklı sektörlerde danışmanlık ve uygulama faaliyetlerini sürdüren Karaçam, birçok önemli derneğin üyeliğini de yürütmektedir. Bunlar arasında Boğaziçi Üniversitesi Vakfı, Sağlık ve Eğitim Vakfı, Robert Kolej ve Tarsus Amerikan Koleji mezunları derneği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Beyoğlu Güzelleştirme ve Geliştirme Derneği, TÜSİAD, Türk-Yunan İş Konseyi, Fenerbahçe Kulübü ve 1907 Fenerbahçe Derneği gibi önemli kuruluşlar bulunmaktadır.

Özellikle 2018 yılındaki Fenerbahçe seçimlerinde Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Karaçam, hem iş dünyasındaki hem de spor camiasındaki etkin rolüyle dikkat çekmektedir.