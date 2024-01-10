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Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında ulusal ve yerel basın mensupları ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Turizm Fakültesi Uygulama Oteli’nde düzenlenen yemeğe, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim elemanları, Yozgat’ta görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

Yemek sonrası konuşan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “Toplumun tarafsız, hızlı ve doğru bilgilendirilmesi adına önemli bir görevi yerine getiren, bu işe emek ve gönül veren yerel ve ulusal tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum. Sizler, gerçekleri haber alma aracı olarak topluma sunarken, aynı zamanda demokrasimizin temel taşlarından biri olarak önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Kamuoyunu aydınlatması ve bilgilendirmesi doğrultusunda, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen, mesai kavramı gözetmeksizin fedakârca görev yapan siz değerli basın temsilcilerimizin çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum” dedi.

İletişim Fakültesi bünyesinde Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin atölye çalışmaları sonucu yayın hayatına başlayan “Genç Baskı Gazetesi” günün anısına basın mensuplarına imzalatıldı.