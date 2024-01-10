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TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu’nda araç muayene ücretini kredi kartıyla yapan vatandaşlar için mahkeme önemli bir karar verdi.

TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu'nda araç muayene ücretini kredi kartıyla ödeyen vatandaşlar için önemli bir mahkeme kararı alındı.

Mahkeme, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu'nda kredi kartıyla yapılan ödemelerden kesilen komisyon ücreti konusunda bir emsal karar verdi.

Alınan karar, bu komisyon ücretinin haksız olduğuna hükmederek ödemenin iadesine olanak tanıdı. TÜVTÜRK müşterileri, muayene işlemlerini kredi kartıyla gerçekleştirdikleri sırada alınan komisyon ücretini mahkeme kararıyla geri alma hakkına sahip olacaklar.

Mahkemenin bu kararı, TÜVTÜRK müşterileri arasında kredi kartı ile ödeme sırasında alınan komisyon ücretiyle ilgili başvuruların artmasına yol açabilir. Tüketicilere, bu komisyon ücretinin iadesi için başvuru yapma imkanı tanıyan mahkeme kararı, vatandaşların haklarını koruma adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.