Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne yeni atanan Prof. Dr. Evren Yaşar, Tıp Fakültesi Hastanesi’nde incelemelerde bulunarak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin kalitesini daha da yükselteceklerini söyledi.

Daha kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunulması için klinik, servis ve bölümleri gezerek incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fatih Erkoç, Araştırma ve Uyulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Atilla Şenaylı’dan fakülte ve hastane hakkında bilgi aldı.

İnceleme sonrası bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Tıp Fakültesi ve Araştırma ve Uygulama Hastanesinin fiziki ve genel durumunu yerinde görmek amacıyla bir dizi ziyarette bulunduğunu söyledi.

Tıp Fakültesi ve Hastane yönetimi, öğretim üyeleri ve sağlık çalışanlarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirerek Tıp Fakültesi ve Araştırma ve Uygulama Hastanemizin ileriye dönük hedeflerini detaylı bir şekilde ele aldıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar konuşmasının devamında: “Ziyaret ve görüşmemizde Tıp Fakültemiz ve hastanemizin mevcut durumunu değerlendirdik, eksiklikleri ve potansiyel fırsatları belirledik. Yenilikçi ve sürdürülebilir stratejiler geliştirerek, sağlık hizmetlerini ve eğitim kalitesini daha da yükseltmeyi amaçlayan planlamaları ele alarak Tıp Fakültesi ve Araştırma ve Uygulama Hastanemizin geleceğini şekillendirecek adımları atmış olduk. Tıp Fakültesi ve Araştırma ve Uygulama Hastanemizin yöneticileri, öğretim üyeleri ve sağlık çalışanlarıyla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, güzide kurumumuzun ileriye dönük hedeflerini detaylı bir şekilde ele aldık. Özellikle Tazelenme Üniversitesi planlamaları çerçevesinde Yozgat’lı yaşça büyüklerimizin yaşamlarına sağlık ve renk katacak ve yakında ayrıntılarını açıklayacağımız projemizin detaylarını konuştuk” dedi. İHA/Haber Merkezi