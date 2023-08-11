Ziya Polat resmi sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Yiğitler Şehri Yozgat'tan Serhat Şehri Kars Valiliği’ne atandığını söyleyen Ziya Polat, her koşulda devletin emrinde ve milletin hizmetinde olduğunu kaydetti.

Polat yaptığı açıklamada, “Yiğitler Şehri Yozgat'tan Serhat Şehri'miz Kars Valiliği görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı arz ediyorum. Devletimizin emrinde, Milletimizin hizmetindeyiz. Rabbim utandırmasın” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan