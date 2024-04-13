Türkiye'nin ilk turistik treni olan ve Ankara'dan hareket edip Yerköy’den geçerek Kars'a kadar giden Doğu Ekspresi, yılın ilk üç ayında 35 binden fazla yolcu taşıdı.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin düzenlediği Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi trenleri, muhteşem manzaralar eşliğinde 25 saatlik bir yolculuk sunarak yolcularını masalsı bir serüvene çıkarıyor.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Ankara'dan başlayan bu yolculukta Kırıkkale, Yerköy, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahı takip edilerek, 1310 kilometrelik bir yol kat ediliyor ve son durağa, Kars'a ulaşılıyor. Ankara ile Kars arasında gerçekleştirilen karşılıklı tren seferleri, Ramazan Bayramı tatili süresince de yoğun ilgi görüyor. Özellikle gençler, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar başta olmak üzere her yaş grubundan yolcu, Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi'nin keyfini çıkarmak için bu seferlere katılıyor.

Yılın ilk üç ayında gerçekleşen seferlerde, toplamda 35 bin 453 seyahat ve gezi tutkunu Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi ile yolculuk etti.