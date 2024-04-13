Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yenifakılı Kırgız Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Gencekul Timur, Yönetim Üyesi Egenverdi Atılgan ve 2017 yılında Bitlis / Tatvan'da gazi olan Ali Timur tarafından ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Özkan, heyete teşekkür ederek bayramlarını kutladı.

Yozgat Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Yenifakılı Kırgız Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Gencekul Timur, Yönetim Üyesi Egenverdi Atılgan ve 2017 yılında Bitlis / Tatvan'da gazi olan Ali Timur, Valimiz Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Valimiz Özkan, heyete teşekkür ederek bayramlarını kutladı” ifadelerine yer verildi.