Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'ye yükseltmesiyle birlikte bankalar da faiz oranlarını artırma taahhüdünde bulunuyor. Müşteri yarışına giren bankalar üç aylık mevduat faizini yüzde 67.48'e kadar yükseltti.

Mevduat hesabı açacak olanlar Merkez Bankası'nın kamuya açıkladığı oranları talep ederek yüksek faiz getirisi elde edebilirler. Bankalar, birikimlerini mevduatta değerlendirmek isteyenlere özel faiz oranları sunuyor.

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, 3 aylık vadede faiz oranı yaklaşık yüzde 70'e ulaşırken, Mart ayında enflasyon yüzde 68.50 olarak gerçekleşmişti. İlerleyen aylarda enflasyonun düşük seyretmesine rağmen faizlerdeki yüksek seviyelerin devam edeceği öngörülüyor.

Mevduat faizinin yüzde 70 civarında gerçekleşmesiyle ekonomide toparlanma ve fiyat istikrarının sağlanması beklentisi artıyor. Bankaların yüksek faiz vermeye başlamasıyla birlikte müşterilerin bankalarla pazarlık yaparak daha avantajlı faiz oranları elde etmeleri mümkün.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre, mevduat faizlerinin güncel enflasyon oranının üzerinde reel getiri sağlaması bekleniyor. 100 bin lira mevduat yapan bir kişi yıl sonunda 71 bin 650 lira faiz kazanabilir.

Ayrıca, mevduatların devlet garantisi altında olduğunu belirten TMSF Başkanlığı'nın Fon Kurulu Kararı'na göre, 2024 yılı itibarıyla sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 650 bin TL olarak belirlendi. Bu da bankanın iflası veya el konulması gibi durumlarda mevduatın güvence altında olduğunu gösteriyor.