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21 Ocak Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto’da şimdiye kadar verilen en yüksek ikramiye olan 207 milyon 314 bin 50 TL’yi kazanan talihli çekini teslim aldı. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu’ndan oynayarak 6 bilen talihliye çekini; banka yetkilisi ve Sisal Şans yetkilisi teslim etti.

207 milyon 314 bin 50 TL tutarındaki büyük ikramiye 4, 11, 19, 26, 39, 57 sayılarına isabet etti.

TALİHLİ HASARLI EVİNİ TERK EDEN BİR DEPREMZEDE

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde ikamet eden talihlinin bir depremzede olduğu öğrenildi. Babası eski bir ayakkabı tamircisi, kendisi de emekli bir tarım işçisi olan talihlinin, deprem nedeniyle evleri ağır hasar alınca çocuklarıyla birlikte tek odalı ufak bir evde yaşamaya başladığı ve ekonomik zorluk çektiği ifade edildi. Çekilişten bir gün önce 20 Ocak Cumartesi günü bayiye giderek, rastgele işaretlediğini söylediği sayılarla dört kolon Süper Loto oynayan talihlinin oynadığı son kolona rekor ikramiye isabet etti.

Şanslı kuponun oynandığı Milli Piyango Bayii Kemal Salan ise, talihlinin daimi müşterilerimizden biri olduğunu öğrendiklerini belirterek, "Ailesiyle birlikte kuponu birkaç kez kontrol ettikten sonra emin olmak için tekrar bayimize geldi, bileti terminalden birlikte kontrol ettik. Gerçekten büyük ikramiyeyi kazandığına emin olduğunda çok büyük sevinç yaşadı. Ben de hem müşterimiz adına, hem de büyük ikramiyeyi kazandıran bayi olduğum için çok mutluyum” dedi.