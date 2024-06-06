Oyuncu Deniz Uğur ile gazeteci Reha Muhtar arasındaki nafaka davasının karar bağlanması sonucunda Reha Muhtar sosyal medyada araştırılmaya başlandı. Peki Reha Muhtar kimdir? Reha Muhtar kaç yaşında? Detaylar haberimizde:

REHA MUHTAR KİMDİR?

Reha Muhtar, 1959 yılında İstanbul'da doğmuş olan ünlü Türk televizyon sunucusu ve gazeteci, Türk medyasının önde gelen isimlerinden biridir. Kendine özgü üslubu ve tarzıyla tanınan Muhtar, uzun yıllardır medya dünyasında önemli bir yer edinmiştir.

Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959'da İstanbul'da dünyaya geldi. Babasının Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışması nedeniyle kışları Ankara'da, yazları ise İstanbul'da geçirdi. Eğitim hayatını TED Ankara Koleji'nde tamamlayan Muhtar, medya kariyerine ilk adımını 1983 yılında Milliyet gazetesinde muhabir olarak attı.

KARİYER BASAMAKLARI

1985 yılında TRT'ye geçen Muhtar, Yunanistan'ın başkenti Atina'da muhabir olarak görev yaparken uluslararası alanda tanınmaya başladı. Aynı dönemde Yunanistan birincisi olan bir briç oyuncusu olarak da dikkat çekti. 1991 yılında CNN International'ın "Crossfire" programının Türkiye versiyonu olan "Ateş Hattı"nın hazırlanmasında rol aldı. 1993 yılında Kanal D'ye geçiş yapan Muhtar, kısa bir süre sonra tekrar TRT'ye döndü.

1995 yılında Star TV'ye transfer olan Muhtar, kariyerinde sık sık kanal değiştirerek çeşitli programlarda yer aldı. 1996 yılında Show TV'ye geçerek ana haber sunucusu ve genel yayın yönetmeni olarak görev yaptı. 2000 yılında ise yazılı medyaya adım atarak Akşam gazetesinde çalışmaya başladı.

Reha Muhtar, 2002 yılında Show TV'den ve Akşam gazetesinden ayrıldıktan sonra Star TV'ye geri döndü. Bir dönem Star gazetesinde yazı işleri müdürlüğü yapan Muhtar, 2004 yılında atv'ye geçerek Akademi Türkiye jürisinde yer aldı ve Sabah gazetesinde yazmaya başladı. 2006 yılında Ciner Medya Grubu'ndan ayrılan Muhtar, tekrar Show TV'ye dönerek "PişşTi" adlı programı sundu. Ancak kısa bir süre sonra Vatan gazetesinde yazı işlerine devam etti.

2007 yılında FOX'a geçerek "Çapraz Ateş" programını sunan Muhtar, ardından farklı projelerle medya kariyerine devam etti.

ÖZEL HAYATI VE MAGAZİN GÜNDEMİ

Reha Muhtar, 1983 yılında gazeteci Selin Çağlayan'la evlendi, ancak bu evlilik beş yıl sürdü. 2001 yılında başlayan ilişkisi 2003 yılında son buldu. 2006-2007 yıllarında şarkıcı Gülşen'le olan ilişkisiyle magazin gündemine sıkça konu oldu. 2008 yılında oyuncu Deniz Uğur'la başlayan ilişkisi 2010 yılında sona erdi. Bu ilişkiden 2009 yılında Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları dünyaya geldi. Ayrıca, Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın manevi babasıdır.

Kariyerindeki başarıları ve özel hayatındaki olaylarla sık sık gündeme gelen Reha Muhtar, halen Vatan Gazetesi'nde yazarlık yapmaktadır. Medya dünyasının önemli simalarından biri olan Muhtar, Türkiye'nin tanınmış gazetelerinde yazılarını sürdürmekte ve medya kariyerine başarıyla devam etmektedir.