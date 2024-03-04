Son hava durumu tahminlerine göre, Meteoroloji'den gelen bilgilere göre Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz, Yozgat dahil İç Anadolu'nun orta ve doğu kesimlerinde yağmur bekleniyor. Detaylar şu şekilde:

Meteoroloji'den yeni hafta için uyarılar geldi. Hava sıcaklıklarında bu hafta bir düşüş bekleniyor. Salı günü Marmara dahil birçok kentte sağanak yağış görülecek. Ayrıca, 8 kent için 'risk var' uyarısı yapıldı. Perşembe günü ise yurda giriş yapacak olan soğuk hava dalgası kar ve karla karışık yağmur getirecek.

HAVA SICAKLIĞI

İç kesimlerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı, ancak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden eseceği, Trakya ile yurdun güneydoğu kesimlerinde zaman zaman kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

'RİSK VAR' UYARISI

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Salı günü Ege, Marmara’nın güney ve batısı, batı Akdeniz'e kuvvetli yağmur ve su baskınları getirebilir. İzmir, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Uşak, Denizli, Aydın ve Antalya'da dikkatli olunması gerekiyor."

PERŞEMBE GÜNÜ KAR GELİYOR

Prof. Dr. Şen, "Bu hafta yağmur yurdun genelinde görülecek. Salı günü batıda yoğunlaşacak. Perşembe gününden itibaren kuzeyden gelecek soğuk hava batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor."