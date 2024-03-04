Kulislere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısının ardından emeklilere çifte bayram yaşatacak bir kararı açıklayacak. Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin liradan 10 bin liraya yükselecek. Bu önemli karar, 15:00'te Beştepe'de gerçekleşecek olan kabine toplantısının ardından kamuoyuna duyurulacak.

AK Parti'nin gerçekleştirdiği anketlerde, emeklilerin oylarındaki düşüşün en büyük endişe kaynağı olduğu ortaya çıkmıştı. AK Parti yetkilileri, "Yerel seçimlerde en büyük zorluklarla karşılaşacağımız kesimin emekliler olduğunu görüyoruz" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

BETİMAR tarafından yapılan son seçim analizlerinde, emeklilerin oylarındaki kayıplar AK Parti için uyarı niteliğindeydi. Bunun üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün alacağı kararın emeklilerin desteğini kazanmak amacıyla olduğu ifade ediliyor.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntıları hükümeti yeni adımlar atmaya yönlendiriyor. Özellikle, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin artırılması talepleri dikkate alınarak, ikramiye tutarı 3 bin liradan 10 bin liraya çıkarılacak.

Emekliler, bekledikleri seyyanen zam miktarını alamamanın hayal kırıklığı içindeydi. Ancak, Meclis'te kabul edilen yasa değişikliği ile bayram ikramiyesi miktarı artırılarak, emeklilerin yüzünü bir nebze olsun güldüreceği düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin seyyanen zam taleplerini "tahrik" olarak nitelendirirken, bütçe kısıtları sebebiyle daha fazla kaynak ayırmanın zorluğuna dikkat çekti. Ancak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de belirttiği gibi, emeklilerin talepleri önemseniyor ve gerekli iyileştirmeler yapılacak.

Kulislerdeki bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından bayram ikramiyesine ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor. Buna göre, ikramiye miktarının 3 bin liradan 10 bin liraya çıkarılmasıyla, emeklilere büyük bir maddi destek sağlanmış olacak. Bu adım, 2023 yılında 2 bin lira olan ikramiyeye beş katlık bir artış getirecek.