Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki kabine toplantısı, bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek.

Beştepe'de yapılacak toplantıda ekonomideki son durum, fahiş fiyat artışı, seçim güvenliği ve terörle mücadele konuları görüşülecek.

Bugün saat 15.00'te başlayacak olan toplantıda ekonomideki güncel durum, yüksek fiyat artışları, seçim güvenliği ve terörle mücadele gibi konular ele alınacak.

Toplantının odak noktası enflasyonla mücadele ve genel ekonomik durum olacak. Ayrıca, Ramazan öncesi yaşanan yüksek fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirler de görüşülecek.

31 Mart yerel seçimlerinin huzurlu ve güvenli bir ortamda geçmesi için alınacak tedbirler de toplantının gündemini oluşturacak.

Terörle mücadele operasyonları ve F-16 tedarik sürecinin güncel durumu da değerlendirilecek.

Dış politika konularında ise Türkiye'nin, İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı yürüttüğü diplomasi çabaları ele alınacak.