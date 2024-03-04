Yozgat'ta yeşil dönüşüm! Yozgat'ta yeşil dönüşüm!

Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (8)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

yozgat cami (9)

Yozgat İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
04 Mart 2024 Pazartesi 23 Şaban 1445 05:40 07:02 12:57 16:09 18:43 20:00
Akdağmadeni İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
04 Mart 2024 Pazartesi 23 Şaban 1445 05:36 06:58 12:53 16:04 18:38 19:56
Aydıncık (y) İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
04 Mart 2024 Pazartesi 23 Şaban 1445 05:38 07:01 12:56 16:06 18:41 19:58
Boğazlıyan İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
04 Mart 2024 Pazartesi 23 Şaban 1445 05:38 07:00 12:56 16:08 18:41 19:58

 

Çandır İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
04 Mart 2024 Pazartesi 23 Şaban 1445 05:37 06:59 12:55 16:06 18:40 19:57

 

Çayıralan İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
04 Mart 2024 Pazartesi 23 Şaban 1445 05:37 06:59 12:54 16:06 18:40 19:56

 

Çekerek İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
04 Mart 2024 Pazartesi 23 Şaban 1445 05:37 07:00 12:55 16:06 18:40 19:57

 

Kadışehri İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
04 Mart 2024 Pazartesi 23 Şaban 1445 05:36 06:59 12:54 16:04 18:39 19:56

 

Saraykent İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
04 Mart 2024 Pazartesi 23 Şaban 1445 05:37 06:59 12:55 16:06 18:40 19:57

 

Sarıkaya İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
04 Mart 2024 Pazartesi 23 Şaban 1445 05:38 07:00 12:55 16:07 18:41 19:58

 

Şefaatli İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
04 Mart 2024 Pazartesi 23 Şaban 1445 05:40 07:02 12:58 16:09 18:43 20:00

 

Sorgun İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
04 Mart 2024 Pazartesi 23 Şaban 1445 05:38 07:01 12:56 16:07 18:41 19:59

 

Yenifakılı İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
04 Mart 2024 Pazartesi 23 Şaban 1445 05:39 07:01 12:57 16:08 18:42 19:59

 

Yerköy İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
04 Mart 2024 Pazartesi 23 Şaban 1445 05:41 07:04 12:59 16:10 18:44 20:01

 

Kaynak: Haber Merkezi