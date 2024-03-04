Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04 Mart 2024 Pazartesi
|23 Şaban 1445
|05:40
|07:02
|12:57
|16:09
|18:43
|20:00
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04 Mart 2024 Pazartesi
|23 Şaban 1445
|05:36
|06:58
|12:53
|16:04
|18:38
|19:56
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04 Mart 2024 Pazartesi
|23 Şaban 1445
|05:38
|07:01
|12:56
|16:06
|18:41
|19:58
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04 Mart 2024 Pazartesi
|23 Şaban 1445
|05:38
|07:00
|12:56
|16:08
|18:41
|19:58
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04 Mart 2024 Pazartesi
|23 Şaban 1445
|05:37
|06:59
|12:55
|16:06
|18:40
|19:57
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04 Mart 2024 Pazartesi
|23 Şaban 1445
|05:37
|06:59
|12:54
|16:06
|18:40
|19:56
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04 Mart 2024 Pazartesi
|23 Şaban 1445
|05:37
|07:00
|12:55
|16:06
|18:40
|19:57
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04 Mart 2024 Pazartesi
|23 Şaban 1445
|05:36
|06:59
|12:54
|16:04
|18:39
|19:56
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04 Mart 2024 Pazartesi
|23 Şaban 1445
|05:37
|06:59
|12:55
|16:06
|18:40
|19:57
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04 Mart 2024 Pazartesi
|23 Şaban 1445
|05:38
|07:00
|12:55
|16:07
|18:41
|19:58
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04 Mart 2024 Pazartesi
|23 Şaban 1445
|05:40
|07:02
|12:58
|16:09
|18:43
|20:00
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04 Mart 2024 Pazartesi
|23 Şaban 1445
|05:38
|07:01
|12:56
|16:07
|18:41
|19:59
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04 Mart 2024 Pazartesi
|23 Şaban 1445
|05:39
|07:01
|12:57
|16:08
|18:42
|19:59
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04 Mart 2024 Pazartesi
|23 Şaban 1445
|05:41
|07:04
|12:59
|16:10
|18:44
|20:01
Kaynak: Haber Merkezi