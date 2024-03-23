Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, birçok kişi güllaç tarifleri araştırmaya başladı. Hem hafif yapısıyla hem de kolay hazırlanışıyla güllaç, iftar sofralarının vazgeçilmez tatlılarından biri. İşte pratik güllaç tarifi...

GÜLLAÇ TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

12 adet güllaç yaprağı

2 su bardağı şeker

1,5 litre süt

İnce çekilmiş ceviz

2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe bağlı)

Üzeri için:

Toz Antep fıstığı

HAZIRLANIŞI

İlk olarak, süt ve şeker bir tencereye alınarak ısıtılır. Şekerlerin tamamen erimesi sağlanır. Sütün çok fazla ısıtılmamasına dikkat edilir.

Ardından, süt oda sıcaklığına ulaşana kadar beklenir. Sütün el yakmayacak kadar ısınması önemlidir. Çünkü süt kaynar ise tatlı hamurumsu bir kıvam alabilir.

Bir tepsiye güllaç yaprakları yerleştirilir. Parlak kısımları üstte olacak şekilde sıralanır.

Her bir yaprağın üzerine, ıslanacak şekilde birkaç kepçe süt gezdirilir.

Ardından, 6 yaprak üzerine aynı işlem tekrarlanır. Altıncı katın üzerine ceviz serpilir ve diğer yapraklar da aynı şekilde yerleştirilir.

Kalan şekerli süte isteğe bağlı olarak gül suyu eklenir ve tatlıya gezdirilir. Burada kullanılan gül suyunun kozmetik değil, gıda kalitesinde olmasına özen gösterilir.

Hazırlanan güllaç, buzdolabında yaklaşık 2 saat dinlendirilir.

Son olarak, üzerine toz Antep fıstığı serpilerek isteğe göre süslenir ve servis edilir.