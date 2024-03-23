Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, milyonlarca kiracı ve ev sahibini dikkatle uyarmaya devam ediyor. Son yapılan düzenleme ile artık her ay kiracıya ve ev sahibine ceza kesilecek.

Ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme duyuruldu. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesapları üzerinden milyonlarca ev sahibi ve kiracıya önemli uyarılarda bulundu. Artık hem ev sahipleri hem de kiracılar Maliye tarafından titizlikle denetleniyor. Banka hesapları tek tek inceleniyor.

MALİYE DENETİM ALTINDA

Kamu Son Haber'den Selin Turşak'ın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira gelirlerinin doğru bir şekilde beyan edilmesini sağlamak için mülk sahiplerinin daha etkin bir şekilde denetleneceğini belirtti. Kiralık işyerlerinin bulunduğu adreslerde sahiplerine fiili kontroller yapılacak.

Bu yeni düzenleme ile ev sahipleri ve kiracılar arasındaki şeffaflığın artırılması ve vergi uyumunun sağlanması hedefleniyor. Bingöl, 1-31 Mart tarihleri arasında kayıtlı olan ev sahiplerinin vergi dairelerine kira beyanlarını yapmalarını hatırlatarak uyardı.

Ozan Bingöl'ün uyarısı şu şekilde:

"Artık aylık 500 lira ve üzeri konut kirasını banka veya PTT üzerinden yatırma zorunluluğu var. Aksi halde her ay için hem kiracıya hem de ev sahibine ayrı ayrı 3.000 lira ceza uygulanacak. Ancak, örneğin 10 milyon liraya bir daire alırsanız elden ödeme yapabilirsiniz.

Hatta düşük bedellerle yüzlerce daire alıp beş yıl sonra vergi ödemeden satabilirsiniz. Bu durumda sormak isteyen olursa, dostlarla kara para, kayıt dışı işlemlerle mücadelede nasıl ilerlediğinizi görsün..."