İslam dünyasının heyecanla beklediği Ramazan ayına yalnızca bir hafta kaldı. Bu kutsal ay, Müslümanların ibadet ve manevi yönelişlerini artırdığı, bereket ve merhamet dolu günlerin başlangıcı olarak biliniyor.

Ramazan, İslam inancına göre beş temel ibadet arasında yer alan oruç tutma ibadetinin yerine getirildiği mübarek bir aydır. Ancak sadece oruç tutmakla kalmaz, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ay olması dolayısıyla dua, sadaka ve ibadetlerde artış yaşanır.

Müslümanlar, Ramazan boyunca sadece oruç tutmakla kalmaz, aynı zamanda davranışlarına da özel bir özen gösterirler. Kalplerini kırmamaya, yardımlaşmaya ve manevi olarak kendilerini güçlendirmeye çalışırlar.

Bu yıl Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. İlk gün olan Pazartesi, Müslümanlar için iftar saatlerini bekleyeceği heyecan dolu bir gün olacak. Oruç ibadeti, 9 Nisan Salı gününe kadar devam edecek, bu süre içinde Müslümanlar tuttukları oruçlarla manevi bir arınma sürecinden geçecekler.

Ramazan ayının önemli bir diğer gecesi ise Kadir Gecesi'dir. Bu yıl, 5 Nisan Cuma gününe denk gelen Kadir Gecesi, Müslümanlar için özel bir anlam taşır. Bu gece, duaların kabul edildiği, rahmet ve mağfiretin bolca olduğu bir zaman dilimidir.