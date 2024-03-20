Yozgat’ta Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar ve sahur alışverişine çıkan vatandaşlar her hafta salı günleri kurulan pazarda yoğunluk oluştururken, işlerin artması esnafın da yüzünü güldürdü.

Ramazan ayı hem sofralar hem de esnaf için bereketiyle geldi. İftar ve sahur sofraları için alışverişe çıkan vatandaşlar salı günü kurulan pazar esnafın işlerini arttırdı. Meyve, sebze ve diğer ihtiyaçları için pazarlara giden vatandaşların oluşturduğu yoğunluk gözlere çarparken, tezgâhların önünde oluşan kalabalık esnafın da yüzünü güldürdü.

Ramazan ayının bereketi ile geldiğini belirten pazar esnafı, “Ramazan ayında işlerimiz biraz daha açıldı. Hafta da bir gün pazarımızı kuruyoruz. Vatandaşlarımızda bir haftalık erzak alışverişini genellikler bizlerden yapıyor. Ürünlerimiz hem taze hem de yerli ürünler. Marketlere göre fiyatlarımız biraz daha uygun. Durum böyle olunca vatandaşlarımızda pazara gelince bir haftalık alışverişlerini bizlerden yapıyor” şeklinde konuştu.