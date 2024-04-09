Yozgat’ta şehit aileleri ve yakınları ile il protokolü Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

Yozgat Şehitliğinde düzenlenen programda Kuran-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Ali Gülden şehitler için dua etti. Daha sonra şehit yakınları ve il protokolü şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Program sonrası kimi vatandaşlar, kabirlerin bakımını yaparken kimi vatandaşlar ise getirdikleri su bidonlarıyla kabirleri suladı. Gözyaşlarını tutamayan bazı vatandaşlar, yakınlarının kabri başında dua etti.

Şehitlik ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özdemir, Ramazan Bayramının tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini dileyerek şehitlere rahmet gazilere huzurlu ve sağlıklı ömürler temennisinde bulundu.

Ziyaret sonrasında konuşan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ise, “Bayram programı vesilesiyle aziz Şehitlerimizi ziyaret ettik. Bu ülke için canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizi minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun” dedi.