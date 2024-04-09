Uzmanlar, ikinci el araçlardaki saklanmış verilerin potansiyel bir güvenlik tehdidi oluşturabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. İkinci el araç piyasasına ilişkin yapılan bu uyarı, araç içindeki verilerin silinmemesi durumunda ortaya çıkabilecek maliyet artışına dikkat çekiyor.

İkinci el bir araç satın alırken, uzmanlar aracın mekanik durumu ve güvenlik açısından detaylı bir değerlendirme yapılmasını önermektedir. Ayrıca, çilingir Emir Şatak gibi uzmanlar, araç alımında anahtarların değiştirilmesinin önemini vurgulamaktadır.

Şatak, "Eğer aracın yedek anahtarı yoksa yeni bir anahtar yaptırılmalıdır. Tek anahtarla araç kullanmak her zaman risklidir." şeklinde konuştu.

Tek anahtarın kaybolması durumunda yaşanacak sorunları da dile getiren Şatak, "Tek anahtar kaybolduğunda, aracın anahtarını yeniden yapmak çok daha maliyetli olabilmektedir. Ayrıca anahtarın kaybolduğu yer de önemlidir.

Mesela piknik alanında anahtar kaybederseniz ve yedeği yoksa, bulma ihtimaliniz çok düşüktür. Bu durumda hem zaman hem de para kaybı artar." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Emir Şatak, ikinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli noktanın aracın yedek anahtarının olup olmadığını kontrol etmek olduğunu belirtiyor.

"Eski sahibi aracın yedek anahtarını kaybetmiş veya saklamış olabilir. Bu durumda aracınızı çalınma riskine karşı koruyamazsınız." diye ekliyor.

Ayrıca, eski anahtarın aracın hafızasından silinmesinin de önemine değinen Şatak, "Aksi takdirde aracınızı başkası çalıştırabilir ve otomobil hırsızlığı riski artar." uyarısında bulunuyor.

Şatak, yeni model araçlarda bulunan Keyless Go (anahtarsız geçiş) sisteminin avantajlarından bahsederek, "Bu sistem sayesinde anahtarınız cebinizdeyken aracınızı açabilir ve çalıştırabilirsiniz. Anahtarınızın pili bittiğinde ise panik yapmanıza gerek yok.

Kapıyı mekanik uçla açtıktan sonra anahtarınızı kontağa yerleştirip start düğmesine basmanız yeterli olacaktır." şeklinde tavsiyelerde bulundu.

Ayrıca, alarm sistemi olan araçların hırsızlara karşı caydırıcı olduğunu belirterek, "Aracınıza darbe alırsa önce uyarı sesi çıkarır, sonra alarm çalar. Hassasiyet ayarı da yapabilirsiniz.

Cam modülü de ekleyebilirsiniz. Bu sayede aracınızı kitlediğinizde camlar ve sunroof otomatik olarak kapanır." şeklinde bilgilendirmede bulundu.