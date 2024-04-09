İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, split klima satıcıları ve üreticileri için yıl boyunca süregelen bir talebin oluştuğunu söyledi.

İklimlendirme sektörünün, 2023 yılını 7,2 milyar dolarlık ihracat büyüklüğü ile kapattığını dile getiren Şanal, "Sektörün ihracatı tüm zamanların en yüksek değerine ulaşırken ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 90 olarak gerçekleşti. 2023 yılında ihracatın en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Almanya, Rusya, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa oldu. Sektörün kilogram birim fiyatı 2022 yılında 5,3 dolar iken 2023 yılında 6 dolara çıktı." diye konuştu.

Şanal, 2024 yılının ilk üç ayında 1,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini aktararak, "Ülkemizin ihracatı her geçen gün artıyor ve uluslararası piyasalarda etkinleşiyoruz. Pazarlamadan satışa, iletişimden uygulamaya kadar Türk iklimlendirme sektörü, tüm paydaşları ile koordineli, verimli ve iştahlı bir şekilde ilerliyor. Hemen hemen dünyanın her coğrafyasında yaptığımız yoğun mesainin karşılığını alıyoruz." dedi.

Şanal, yaz aylarında artan sıcaklık ve nemin insanların daha konforlu bir ortamda zaman geçirme ihtiyaçlarını gündeme getirdiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu durum, split klima satışlarında ve siparişlerinde belirgin bir yükselişi beraberinde getiriyor. Artan split klima talebi büyük şehirlerde, yüksek nüfus yoğunluğuna sahip olan bölgelerde daha da belirgin hale geliyor. Özellikle küresel ısınmanın etkilerini daha fazla hissetmeye başladığımız son yıllarda split klima kullanımı sadece yaz aylarını değil ilkbahar ve sonbahar gibi mevsimleri de kapsamaya başladı. Dolayısıyla bu değişim split klima satıcıları ve üreticileri için yıl boyunca süregelen bir talep anlamına geliyor."