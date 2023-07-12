“Yozgat Aydıncık AT ve TIGH” projesi Arazi Toplulaştırma Şube Müdürü Özkan Baran ve beraberindeki teknik ekip ile yerinde incelendi.

İnceleme sonrasında DSİ 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İş kapsamında bulunan 14 mahalleyi kapsayan 10 bin hektar alanın tescilleri tamamen bitirilmiş, 460 kilometre ulaşım yolu stabilizeli olarak tamamlanmış olup kazı, dolgu ve taş toplama çalışmaları devam etmektedir. 2023 Yılı içerisinde bütün işler tamamlanarak tarımsal üretime katkı sağlanacaktır” ifadelerine yer verildi. Melike Aslı Arslan