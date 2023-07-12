Özellikle hasat döneminde yoğun olarak görüldükleri karayollarında, eksik güvenlik donanımı ve tehlikeli şekilde yük yükleme nedeniyle büyük tehlike oluşturan traktör ve biçerdöverlerin oluşturduğu kazaları en aza indirmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından çiftçilerin, hasat zamanı tarlada, köylerde ve karayolunda ikaz edilerek alınacak tedbirler hakkında bilgilendirme yaptı.

Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Sorumluluk bölgesinde meydana gelen kazalarda, kazaya karışan araç cinslerine göre dağılımında da traktör cinsi araçlar otomobil ve kamyonetten (panelvan) sonra üçüncü sırada yer alıyor. Bu istatistikler traktör cinsi araçların trafikte ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermektedir. İlimiz sınırları içinde tarım araçlarına bağlı olarak meydana gelen kazaların en aza indirilebilmesi için, traktör, biçerdöver ve diğer zirai araçlar ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara titizlikle uyulması gerekmektedir. Tarım ürünlerinin toplanması, yüklenmesi veya boşaltılması amacıyla tarla veya iş yerlerinde götürüp getirmek üzere lastik tekerlekli traktörlerin, bağlı römork veya yarı römorkların ışık donanımları eksiksiz olacak, arka kısımlarına yansıtıcı şeritler ve reflektör takılacaktır. Traktörlerde flaşörlü yanıp sönen sarı ışıklı dönerli uyarı lambası kullanılır durumda olacaktır. Traktörler zorunlu olmadıkça karayoluna çıkmayacak, biçerdöverler ise gece karayoluna hiçbir şekilde çıkmayacak, gündüz karayolunu kullanması gerektiğinde biçerdöverin önündeki tablo sökülerek intikali sağlanacaktır. Traktör römorklarında, trafik güvenliği açısından gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan insan taşınmayacaktır. Araçların çamurluk, basamak, karasör kenarında, sürücü mahallinin veya aracın üstü gibi dış kısımlarda insan taşınmayacaktır. Traktör römorklarına, yandan ve arka kısımdan sarkacak, karayoluna değecek, düşecek, saçılacak, akacak şekilde yükleme yapılmayacak, yükler sağlam olarak yerleştirilecek ve bağlanacak, kasanın yan ve arka kapakları kapalı olacak, yüklerin üzerine hiçbir şekilde yolcu bindirilmeyecektir. Çiftçilikle geçimini sağlayan vatandaşlarımızın; trafik kazaları sonucu can ve mal kaybına uğramaması ve kurallara uymayan sürücülerin Jandarma Trafik Timlerimizce yapılan denetimlerinde trafik cezalarına maruz kalmamaları için gerekli hassasiyeti göstermeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi