Gençlik ve Spor Yozgat İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden Yozgat Gençlik Merkezi tarafından yürütülen “Gençlik Kampları” kapsamında gençler Kırşehir Ahi Evran ve Kastamonu Yolkonak kampına gönderildi.

Katılacakların ulaşım dahil tüm ihtiyaçları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanan “Gençlik Kampları” Yozgatlı gençlerin kendilerini geliştirmesine imkan sunuyor.

Gerçekleştirilen kampa katılan gençlere, yolculukları süresince ve kamplarda geçirdikleri günler için seyahat ve sağlık sigortası yapılarak teminatlar çerçevesinde sağlık hizmeti de veriliyor.

Çadır kampına katılmaya hak kazananlar gençler ulaşımlarını kendileri sağlarken ulaşım ücretleri Bakanlık tarafından karşılanacak.

Kırşehir Ahi Evran ve Kastamonu Yolkonak kampına giden Yozgatlı gençler, kamp kapsamında güzel vakit geçirip güzel güzel anılar biriktirecek. Melike Aslı Arslan