Sivas’ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Kangal-Malatya kara yolu Kangal ilçesine 15 kilometre mesafede meydana geldi. F.G. idaresindeki 58 EU 060 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Durum sağlık, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ekipler tarafından kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla Kangal İlçe Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.