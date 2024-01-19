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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) lisans, lisansüstü öğrenciler ve yeni mezunlar için Sivil Toplum Okulu projesi başlattı.

Proje kapsamında eğitim alacak öğrencilerin sivil toplum kuruluşu çalışmalarında uzmanlaşması için bir dizi eğitim programı ve mesleki deneyim imkânı sunulacak. Sivil Toplum Okulu; Kişisel Gelişim Eğitim Programı, Mesleki ve Teknik Eğitim Programı, Bölge Uzmanlığı Eğitim Programı ve Mesleki Deneyim Eğitim Programı başlıkları altında 4 ana eğitim programından oluşacak. Mesleki deneyim sağlamak amacıyla başlatılacak projede eğitim alan öğrenciler, TDV bünyesinde yürütülen çalışmalara da dahil edilebilecek.

12 ay sürecek eğitim programı Ankara’da Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezinde gerçekleştirilecek. Hafta içi ve yarı zamanlı olacak şekilde uygulanacak projeye başvurular 29 Ocak 2024 tarihinde son bulacak.

TDV’nin Sivil Toplum Okulu projesine başvurmak isteyen öğrenci ve yeni mezunlar tdv.org/tr-TR/stkokulu-basvuru web adresinden başvurularını gerçekleştirebilecek.